Grüne gegen Kurz: Wie der Lockdown die Nerven in der Koalition strapaziert

Die Grünen und die erwähnten Lobbyisten machten sich weiter für die offenen Schulen stark, selbst ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann argumentierte gegen die Kanzler-Linie.



„Das Ergebnis war, dass Faßmann bei entscheidenden Sitzungen nicht am Tisch saß“, berichtet ein verärgerter Vertreter eines VP-geführten Bundeslandes.



Am Ende offenbart die Frage der Schulschließung in der Pandemie eine der großen ideologischen Bruchlinien in der Koalition.



„Wir glauben, dass die Schule die Schüler und Familien auffangen muss – gerade in einer Krise“, sagt ein grünes Regierungsmitglied.



Demgegenüber vermittle das Kanzlerteam bisweilen den Eindruck, „dass jede Familie in Österreich ein Haus mit Garten hat, und dass die Mütter ohnehin daheim sind, um die Kinder zu unterrichten. Das ist für uns entkoppelt von der Lebensrealität der Menschen.“.



Die Konsequenz des ungelösten Konflikts: Die Schulen sind zu – aber auch nicht. Es gibt zwar keinen Regelunterricht. Aber Eltern, die mit „Home Schooling“ überfordert sind, können die Kinder „tageweise“ bringen und müssen zudem nicht nachweisen, dass sie in „systemrelevanten“ Jobs arbeiten.



Zyniker in der Regierung behaupten, die nicht abgesprochene Ankündigung der Massentests sei nur die Revanche des Kanzlers dafür, dass die Grünen die Schulschließung torpediert hätten.



Ob’s stimmt? Was stimmt, ist, dass die jüngsten Regierungszores auch einen „Gewinner“ gebracht haben: Denn als Mittler trat einer in den Mittelpunkt, den man im grünen Universum lange als „Hardliner“ empfand: Innenminister Karl Nehammer. „Der Karl“, so berichtet ein grüner Sitzungsteilnehmer, „hat mehrfach eingeworfen, dass wir und die ÖVP unterm Strich eh das Gleiche wollen. Fast wie ein Mediator.“