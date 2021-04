Sollen jetzt bereits Impftermine für alle vergeben werden?

Der Vergleich mag jetzt seltsam banal anmuten, aber: Ich gehöre zu den Menschen, die sich bei der Verabschiedung von der Friseurin gleich den nächsten Termin mit ihr ausmachen. Nennen Sie mich Planungsfreak, doch das sichert meinen Wunschtermin bei meiner Wunschfriseurin. Vorausdenken hat schon eine beruhigende Wirkung.

Nun kann ich die Lieferungen des Impfstoffs natürlich nicht so beeinflussen wie meine Freizeit, um zum Friseur zu gehen, aber dennoch: Es würde meine Gelassenheit doch erheblich steigern, endich eine Perspektive zu bekommen.Würde ich in Niederösterreich leben, bekäme ich sie ab kommender Woche und hätte die Freiheit, jetzt schon selbst bestimmen zu können. In der Steiermark - sowie in allen übrigen Bundesländern - habe ich diese Freiheit nicht. Das wird von offiziellen Stellen mit deren eigener Planungsunsicherheit verteidigt: Die Impfstoffmengen seien nur für zwei Wochen halbwegs kalkulierbar.

Aber was hat das mit meiner persönlichen Planungsfreiheit zu tun? Dass ich nicht schon morgen geimpft werde, wenn ich heute einen Termin im Buchungssystem anklicke, ist klar. Aber ich weiß, wann Schluss ist mit dem Warten.

Elisabeth Holzer Die Autorin ist Chronik-Redakteurin in der Steiermark