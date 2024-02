Soll Israel am Eurovision Song Contest teilnehmen dürfen?

In Ländern wie Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Island und Spanien formt sich Protest gegen eine Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest (ESC) 2024. Schwedische Künstler hatten in einem offenen Brief den Ausschluss wegen Israels Kriegsführung und den Tausenden toten Zivilisten in Gaza gefordert.

Die European Broadcasting Union (EBU) will außerdem Israels Song prüfen: "October Rain" heißt der Beitrag. Die Veranstaltung versteht sich selbst als unpolitisch. Israel steht zu seinem Beitrag, will diesen im Ausschlussfall auch nicht zurückziehen.