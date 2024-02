20 Jahre Protestsongcontest: Lieder gegen alles und jeden

Der Freistädter Liedermacher Beda mit Palme nennt sich deshalb so, weil er Peter heißt und stets in Begleitung einer Zimmerpalme auftritt. In seinem Lied „Gredt wird vü“ gibt er dem typischen Internetposter eine Stimme: „Mei Meinung sag i zu jedem Thema, a wenn i mi ned auskenn!“, singt er in breitem Mühlviertler Dialekt.

Ganz andere Töne schlagen die Herren Kreiml, Fate & Alligatorman an. „Wenn die ka Brot ham, solln s’ Mäciburger fressen!“ höhnen sie zu lässigen Hip-Hop-Beats. Und ja: Der Songtitel „Eins Vierzig“ spielt auf den Preis für einen Hamburger bei McDonald’s an – eine Information, mit der Bundeskanzler Nehammer im Sommer unfreiwillig Schlagzeilen machte.

„Gredt wird vü“ und „Eins Vierzig“ sind zwei von zehn Songs, die heute Abend beim traditionellen Protestsongcontest (PSC) im Rabenhof zum Besten gegeben werden.