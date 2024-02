Song über Hamas-Massaker: Warum Israel wohl nicht zum Song Contest fährt

Die Vorgeschichte: In den vergangenen Wochen formierte sich Protest gegen eine Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest (ESC) in Schweden, Norwegen, Dänemark sowie Finnland und Island.

Boykott-Aufrufe

In einer Petition schrieben etwa 1.000 Musiker aus Schweden, darunter bekannte Namen wie Robyn und Fever Ray, an die Organisatoren des Events, das ab 7. Mai in Malmö stattfinden soll. Sie kritisierten „die Heuchelei im Angesicht der humanitären Krise in Gaza“. In Finnland richtete sich der Protest gegen den TV-Sender Yle. Dieser solle auf die EBU Druck machen, um zu verhindern, dass „ein Land, das Kriegsverbrechen begehe und weiterhin eine militärische Besetzung betreibe, eine öffentliche Bühne bekomme, um sein Image durch Musik aufzupolieren“.

Es gäbe schließlich Präzedenzfälle: Russland wurde nach der Invasion in der Ukraine 2022 ausgeschlossen. Freilich hatte es damals Widerstand auch gegen diese Ausladung aus dem Norden Europas gegeben, etwa aus Finnland. Damals lautete die Begründung der EBU: „Die Entscheidung spiegelt die Sorge wider, dass die Aufnahme eines russischen Beitrags in den diesjährigen Wettbewerb angesichts der beispiellosen Krise in der Ukraine den Wettbewerb in Misskredit bringen könnte.“