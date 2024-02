Proteste in Gaza gegen Hamas: "Unsere Kinder sterben vor Hunger"

Teilnehmer der spontanen Kundgebung im Norden des Küstengebiets hielten demnach Schilder mit Aufschriften wie "Nieder mit der Hamas!" und "Wir wollen essen, den Krieg beenden - unsere Kinder sterben vor Hunger" in die Höhe. Kinder klopften den Angaben zufolge auf leeres Geschirr, um so den Mangel an Essen zu zeigen.

Laut dem UN-Welternährungsprogramm (WFP) laufen im Gazastreifen immer mehr Menschen Gefahr, an Hunger zu sterben. Bei Lebensmittellieferungen in den Norden des Küstengebiets nach einer dreiwöchigen Unterbrechung kam es den Angaben zufolge jüngst zu Ausschreitungen. Menschen kletterten demnach auf Lkw - an einigen Orten wurden ganze Lastwagen geplündert. Schüsse seien gefallen und ein Lkw-Fahrer angegriffen und verletzt worden. Das WFP kündigte danach an, die Lieferung von Nahrungsmitteln in den Norden des Gazastreifens vorübergehend wieder auszusetzen.