Wenn die Nachbarin dir (k)einen Liebesbrief schreibt oder die Mär von der anonymen Stadt

Um. Ok, in einer Stadt kann einem das irgendwie auch egal sein, solange sich kleine Scharmützel wie diese nicht zu ernsthaften Konflikten auswachsen. Als ein am Land sozialisierter Mensch ist es einem aber dann doch ein Anliegen, es sich mit den Menschen im engeren Umfeld gut zu stellen. Vermutlich auch deshalb, weil dort im Gegensatz zu Wien jeder jeden kennt und alles über den anderen weiß. Ersteres sicher, zweiteres (meistens) vermeintlich.

Ruhe. Denn bei einer Sache bin ich mir ziemlich sicher: Meine Nachbarn im Burgenland wussten nie so genau, was ich in der Nacht treibe, welche Dinge ich mit wem bespreche oder welche Musik ich höre – dem gemeinen Einfamilienhaus sei’s gedankt. Meine Nachbarin in Wien weiß das alles ziemlich sicher – und vermutlich noch viel mehr. Nix da also mit Anonymität der Stadt. Die gibt es in Wirklichkeit nämlich auch nur im öffentlichen Raum, aber nicht im eigenen Wohnbereich und schon gar nicht beim Gegenüber im Stiegenhaus.