Was die Pschorngasse mit dem Lueger-Denkmal zu tun hat

2011 berief die Stadt eine Historiker-Kommission ein. Sie suchte Rat, wie mit den sogenannten belasteten Stra├čennamen ÔÇô dabei ging es vor allem um jene, die Personen der NS-Zeit w├╝rdigen ÔÇô umgegangen werden soll , weil immer wieder Kritik daran laut wurde.

Die Kommission teilte die Stra├čennamen also in Kategorien ein, die Pschorngasse bewertete sie als ÔÇ×Fall mit intensivem DiskussionsbedarfÔÇť. Und die Stadt brachte die erw├Ąhnte Zusatztafel an.

Der Umgang mit dem Lueger-Denkmal am Stubenring ist ├Ąhnlich. Weil die Kritik laut wurde, beauftragte die Stadt die Kontextualisierung des Denkmals.

Am Mittwoch wurde die Installation des K├╝nstler-Duos Nicole Six und Paul Petritsch pr├Ąsentiert. Die Umrisslinien von 16 Luger-Artefakten im Stadtgebiet (B├╝sten, Tafeln) stehen nun in Originalgr├Â├če vor dem in Bronze gegossenen Lueger. Die quietschbunte Ansammlung soll auf die ÔÇ×dunklen SeitenÔÇť Luegers hinweisen. (├ťbrigens ohne Hinweis auf dessen Antisemitismus.)

Wie erwartet, wird die Installation verrissen. Von K├╝nstlern, von der j├╝dischen Hochsch├╝lerschaft. Und wie erwartet, hat die Kulturstadtr├Ątin jetzt ihre Ausrede parat. Die ÔÇ×Freiheit der KunstÔÇť, auf die sie sich vorab berufen hat, weil sie sich nicht traut, das Denkmal zu demontieren.

Aber Nazis und Antisemiten lediglich etwas dazuzustellen, das reicht nicht. Wie absurd es ist, wenn man es trotzdem macht, zeigt die Zusatztafel zur Pschorngasse ja ganz deutlich.