Vor Schönbrunn gibt es nur Naturschönheiten, keine plastische Chirurgie

Kurzum: „Der Baum muss so ausschauen, wie ihn ein kleines Kind zeichnet“, sagt Gabriela Schmidle, Geschäftsführerin der MTS Schönbrunn, die den Weihnachtsmarkt veranstaltet. Dafür begibt man sich schon im Sommer in den Wald, „wenn andere noch am Strand liegen“.

Am Montag wurde der Baum gefällt; man hat nicht einmal abgebrochene Äste zum späteren Nachverdichten mitgenommen. Denn: Der Baum sei von Natur aus so schön, der werde nicht mehr „kosmetisch beschönigt“. Und nicht nur der Baum heuer, sondern jeder Baum in jedem Jahr.