Jugos und Ur-Wiener: Eine bedingungslose Hassliebe

Über alles und jeden schimpfen

Ich konnte es mir nicht verkneifen. Ich setzte mich am Tag darauf ans Ende der Bar, von wo aus ich ihnen lauschen konnte. Nach wenigen Minuten war mir alles klar. Es war das Sudern, das die beiden zusammenbrachte. Diese Wiener Paradedisziplin beherrschte nicht nur der Ur-Wiener Wolfgang. Auch Deda war ein wahrer Meister darin, über alles und jeden zu schimpfen. Ob es um die Menschenrechte, Inflation, die globale Erwärmung oder aber die Farbe des neuen Holzbodens im Schanigarten ging - Wolfgang und Deda hatten an allem etwas auszusetzen.

Beide schüttelten den Kopf über den neuen syrischen Imbiss ums Eck, den Rumänen, der den verstopften Abfluss am Klo reparierte, die Polen, die das Gerüst am Haus gegenüber aufstellten. "Früher hätt’s des net geben", waren sich beide einig. Die neuen "Zuag'rasten" waren beiden ein Dorn im Auge: Wolfgang einfach so, weil sie halt da waren und Deda, weil sie zu Dumping-Preisen arbeiten würden und somit seinen Landsleuten die Arbeit wegnähmen. Das Letztere würde womöglich die Antwort auf die mir oft gestellte Frage geben, warum denn so viele Jugos die Populisten wählen.