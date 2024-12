Budget-Krise bis Syrien-Flüchtlinge: In Österreich wird weggeschaut

Womit wir leider schon wieder beim Thema Zuwanderung wären. Hierzulande leben mittlerweile 100.000 Syrer, mehr als die Hälfte davon in Wien. Sie sind heuer die mit Abstand größte Gruppe der Asylwerber gewesen und nach eigenen Angaben vor dem Assad-Regime geflohen. Ihr Asylgrund ist also weggefallen. Daher sollte eigentlich nur noch, wer wirklich selbsterhaltungsfähig ist, via Rot-Weiß-Rot-Karte dableiben dürfen. Wer hingegen nach Jahren weder mental, noch sprachlich, noch beruflich hier angekommen ist, sollte heimkehren. Natürlich ist das keine einfache Übung, weil es vielleicht bereits integrierte Kinder gibt und die Verhältnisse in Syrien unübersichtlich sind. Immerhin wurden die Asylverfahren ausgesetzt, der Innenminister hat ein geordnetes Rückführungsprogramm versprochen. Man wird sehen, ob das nur ein leeres Versprechen ist und man aus Angst vor Medien und NGOs oder wegen laxer Bürokratie wieder mal „Kannmannixmachen“ murmelt.