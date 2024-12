"Katastrophe": Wie dem Kunstforum Wien der Boden weggezogen wurde

Kurz zuvor hatte die Bank Austria, für die das renommierte Ausstellungshaus seit 2002 als Hauptsponsor agiert (rechnet man die Vorgängerinstitution Länderbank dazu, besteht der Kunstort seit 1980), in einer Aussendung kundgetan, dass ein Weiterbetrieb des Kunstforums "auf Grund der geänderten Rahmenbedingungen nun nicht mehr möglich" sei. Die Bank sehe ihre Rolle außerdem nicht mehr als Museumsbetreiber, sondern wolle andere Initiativen fördern. Zwar hieß es, dass der Betrieb bis zur Sommerpause 2025 "nach Möglichkeit" fortgeführt werden soll - angesichts bereits abgeschlossener Verträge für eine Schau der Performance-Ikone Marina Abramovic im Herbst 2025 sieht sich Brugger aber mit hohen Pönalen konfrontiert, die auch den als Verein organisierten Träger des Kunstforums in die Insolvenz treiben könnten.

Die Hand, die einen füttert, beißt man normalerweise nicht - doch Ingried Brugger , langjährige Chefin des Kunstforums Wien , war am Montagmittag in Beißlaune.

Der Flagshipstore des Kultursponsorings

Während in der Darstellung der Bank Austria vor allem die Insolvenz von René Benkos Signa-Gesellschaften für die "geänderten Rahmenbedingungen" zuständig sind, sieht Brugger die Verantwortung bei der Bank selbst: "Es gibt einen Entscheidungsträger, der beratungsresistent ist", sagt sie mit Blick auf den seit 1. Mai amtierenden Vorstandsvorsitzenden Ivan Vlaho. Er habe das Kunstforum, das mit seiner exponierten Lage auf der Wiener Freyung stets auch eine Art "Flagshipstore" für privates Kulturengagement war, nichts am Hut und habe mit der langen Tradition der Unterstützung der Institution gebrochen. Ein Sprecher der Bank weist diese Darstellung auf Nachfrage zurück und verweist auf die vielen Kultursponsorings, die die Bank gemeinsam mit der Hiobsbotschaft am Montag bekannt gab - dort ist gar von einem "Ausbau" der Förderung der Wiener Kulturszene die Rede, eine "zusätzliche Kulturmillion" soll locker gemacht werden.