In Zeiten von Kriegen und Angst: Endlich eine Botschaft der Zuversicht

Von der Klima- über die Energiekrise, die Migration, die Sicherheit, den Frieden bis zur Freiheit. Und dann folgte der Satz: „Entscheiden wir nicht voll Angst, sondern voll Zuversicht.“

Das mag mancher als banale, abgedroschene Binsenweisheit abtun. Das ist es aber nicht, weil das Gegenteil derzeit passiert. Bei sehr vielen Entscheidungen – gleichgültig ob man in die Politik oder die Wirtschaft schaut – überkommt einem das beklemmende Gefühl, dass diese vor allem Angst getrieben passieren. Die aktuellen Rahmenbedingungen wie zum Beispiel die Kriegsschauplätze in der Ukraine und in Gaza, der wirtschaftliche Abschwung, die Uneinigkeit in Europa, die Angst vor Terror oder die Flüchtlingsströme verleiten auch dazu. Verstärkt wird das alles durch die Angstparolen einiger politischer Kräfte, die damit auf Stimmenfang gehen wollen.