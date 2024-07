Van der Bellen: "Das Schöne im Schiachen finden"

Was immer einem in den Sinn komme - ob Fiaker auf Kopfsteinpflaster, Falco mit Mozartperücke, Lederhosen oder Berge - "Sind das wirklich wir?", fragt der Bundespräsident, oder sei Österreich nicht mehr als das und die Klischees, die Besucher gerne sehen?

Der Reden-Routinier Van der Bellen beginnt mit einer Aufforderung an das Publikum - in der in der ersten Reihe die Spitzenpolitik sitzt (mit Ausnahme von Kanzler Karl Nehammer der derzeit in Paris weilt) - die Augen zu schließen, sich auf ein "Gedankenexperiment" einlassen.

Der Bundespräsident ist nach der Rede von Nina Chruschtschowa , Politologin und Enkelin des ehemaligen sowjetischen KP-Chefs, an der Reihe. Er bedankt sich eingangs für die musikalische Darbietung und ausdrücklich bei Chruschtschowa.

Den Eröffnungsworten bei den Bregenzer Festspielen folgt die Eröffnungsrede bei den Salzburger Festspielhaus. Am Bodensee gibt sich der Bundespräsident noch endgenervt - an der Salzach nachgerade milde.

Es ist der zweite Freitag in Folge, an dem das Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen vor Festspiel-Publikum und Fernsehkameras das Wort ergreift.

Wie in Bregenz zitiert der Bundespräsident sich selbst und den historischen Satz nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos: "So sind wir nicht". Diesmal jedoch mahnt er nicht, weniger in Schubladen zu denken, sondern umzudenken: "Wie sind wir denn? Wie wollen wir sein?"

Neugier oder Apfelstrudel?

Österreich sei natürlich Alphorn und Apfelstrudel, doch auch Neugier - ohne die es auch keine Nobelpreisträgerinnen gäbe, referenziert Van der Bellen auf Physiker Anton Zeilinger und Schriftstellerin Elfriede Jelinek.

Das Land und seine Bevölkerung besteche nicht nur durch die "Freunderlwirtschaft", sondern auch durch "Geselligkeit. Ob beim Fußballverein oder bei den Festspielen. Wir wissen, zusammen bringen wir mehr weiter. Und lustiger ist es auch".

Was man in Österreich "durchwurschteln" nennt, das könne man auch als "Pragmatismus" begreifen. In Österreich sei man Lösungsorientiert, nicht regelorientiert, sagt Van der Bellen. "Schönheit rettet die Welt, sagt Dostojewski."

"Das Schöne auch im Schiachen finden", auf den Grant ebenso stolz sein wie auf Gastfreundschaft.