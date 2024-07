Was Philipp Hochmair vor der "Jedermann"-Premiere gemacht hat

Heuer schlüpft Philipp Hochmair (50) in die berühmte Rolle – und zwar offiziell. Denn 2018 sprang er bereits für den erkrankten Tobias Moretti ein. Am Samstagabend war es so weit und die Premiere ging am Salzburger Domplatz über die Bühne.

Der Hauptdarsteller schlenderte übrigens eine Stunde vor Vorstellungsbeginn ganz entspannt durch die Mozartstadt und nahm ein paar Züge von seiner Zigarre. "Die Zigarre ist das einzige Laster, das ich mir momentan gönne. Sonst lebe ich sehr asketisch und konzentriere mich voll auf meine Rolle", war er in Plauderlaune.