"Endgenervt": Van der Bellen warnt in Festspielrede vor Schubladisierung und Spaltung

Wir leben in einer Zeit, so Van der Bellen, in der gleichsam alles aufregt und frustriert - egal ob Klima, Politik, die EU oder der Doppelpunkt beim Gendern.

Sah das Staatsoberhaupt in den vergangenen Jahren und Festspiel-Reden die Gesellschaft vor herausfordernden Jahren, das Miteinander durch Pandemie und Kriege vor eine harte Probe gestellt, rückt er in diesem Sommer den öffentlichen Diskurs in den Mittelpunkt. Und den Umstand, dass dieser fehlgeht.

Österreich sei aber, so Van der Bellen, weder klima-, konflikt- noch demokratiemüde. "Österreich ist nicht müde", konstatiert er weiter und zitiert damit seine eigenen Worte nach dem Aus der ÖVP-FPÖ-Koalition und dem Ibiza-Video: "So sind wir nämlich nicht."

Nicht jeder, der radelt sei ein "Ökofanatiker", nicht jeder der Schnitzel esse ein Klimasünder. "Wir sind doch immer gut damit gefahren, wenn bei uns alles ein bisschen entspannter war. Wenn bei uns am Ende doch jeder so sein konnte, wie er ist. Widersprüche inklusive. Ich frage mich in letzter Zeit: Wo ist unsere Gelassenheit geblieben?"

Ehe er danach fragt, in welche Schublade jemand kommt, der eigene Biogurken erntet und ein Schweinsschnitzel isst oder zur Arbeit radelt und mit dem VW-Bus durch Italien fährt, mahnt Alexander Van der Bellen: "Wir müssen verdammt gut aufpassen, was und warum und wen wir da jeden Tag schubladisieren."

"Und sie vergiftet, was wir tun: Schuldige suchen. Andersdenkende verachten und verspotten. Das Gegenüber abwerten. Und am Ende: Gewalt. Wie etwa am Samstag in den USA. Dafür darf kein Platz sein. Verachtung ist kein Wahlprogramm. Und Hass keine Lösung für unsere Probleme."

Gen Ende seiner Rede erinnert Van der Bellen an deren Anfang und die Zwölftonmusik, die er erwähnt. Und die unbequem ist, so wie er es mit seinen Worten sein will.

Jeder und jede möge sich nicht einteilen, kategorisieren oder an den Rand drängen lassen. Nach Möglichkeit gelte es vielmehr, aus den Schubladen herauszuholen.

"Damit wir wieder normal miteinander reden können – über Klima, Politik, Demokratie. Wer weiß – am Ende kommt vielleicht heraus: Es gibt mehr, das uns verbindet als das uns trennt. So. Wer hat jetzt Gefallen gefunden an Zwölftonmusik? Ich kann Sie Ihnen nur ans Herz legen."