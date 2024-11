Öko-Auflagen, Denkverbote, Wokeness: Das grüne Jahrzehnt ist vorbei

In Österreich haben in Wahrheit sogar noch radikalere Klimaaktivisten „gewonnen“. Denn deren Wunsch nach „Degrowth“ (also Schrumpfung der Wirtschaftskraft) ist leider Realität geworden: mit rekordverdächtiger Konkurszahl, Abzug von Firmen bzw. Headquarters und in Folge steigender Arbeitslosenzahl. Die herbeigesehnten „konsumfreien Zonen“ wachsen in den Innenstädten mittlerweile unfreiwillig. Man kann sie am Rande der inflationären „Rad-Highways“ besichtigen: reihenweise geschlossene Geschäfte, verödende Innenstädte mit Steppengras-Verzierung. Der Industrielle Hannes Androsch hat es vergangenen Sonntag im KURIER-Interview in einen vernichtenden Satz zusammengefasst: „Die Stimmung ist besser als die Lage.“ Natürlich ist daran auch die vormalige Wirtschaftspartei ÖVP schuld, die populistischen Forderungen bereitwillig nachgegeben und so ein Budgetdesaster hinterlassen hat. Dennoch ist sie zum Weiterregieren verdammt, statt sich in der Opposition neu aufzustellen.