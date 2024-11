SPÖ-Urgestein Androsch: "Die Stimmung ist noch besser als die Lage"

Die Teuerung wurde dadurch erst produziert. Wenn Sie eine Angebotslücke haben, etwa im Energiebereich, und Sie heizen die Nachfrage an, so ist das wie Öl ins Feuer gießen: Das, was Sie bekämpfen, wird erst richtig befeuert.

Da wurde mit der Gießkanne das Geld beim Fenster hinausgeschmissen. Wir hatten im Schnitt das Vierfache an solchen Bonifikationen als anderswo in Europa. Das hat eine Überbonifikationsinflation erzeugt.

Sie haben in einem Krone-Interview gesagt: „Es brennt, aber niemand ist bereit zu löschen.“ Damit meinen Sie alle Parteien?

Ja, natürlich. Wir gehen ins nächste Jahr vorerst mit einem Budgetprovisorium. Da ist sicher nicht der Weg, wie man zu Lösungen kommt in den Kindergärten, in den Schulen, im Gesundheitsbereich, bei der illegalen Migration in unser Sozialsystem. Es gab eine Krankenkassenreform, die eine Milliarde für die Patienten hätte bringen sollen und nun soll – im Gegenteil – der Steuerzahler noch eine Milliarde dazulegen. Und so geht es dahin. Wir werden überrollt von Transitwellen. Wir sind in der inneren, wie in der äußeren Sicherheit bedroht. Wenn wir „Neutralität“ rufen, glauben wir, dass das schon die Sicherheit ist, die uns andere gewährleisten sollen.

Ich nehme nicht an, dass Sie für die 32-Stunden-Woche sind?

Der frühere SPD-Finanzminister Peer Steinbrück hat erst dieser Tage gesagt, eine 32-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich würde das Ende des Wohlfahrtsstaates bedeuten. Der ist ohnehin schon überlastet – auch dadurch, dass wir zugelassen haben, dass so viele Menschen, die nichts eingezahlt haben, nur „Asyl“ zu sagen brauchen und in unser Sozialsystem kommen.

Wie beurteilen Sie den Zustand „Ihrer“ Partei, der SPÖ? Sie bräuchte einen Viktor Adler (Arzt und Reformer, der die Sozialdemokratie geeint hat, 1852 -1918).

Eine rote Kernforderung ist eine höhere Vermögensbesteuerung.

Das Steuersystem ist sehr heikel. Daraus sind schon Revolutionen entstanden. Wenn man das System überdehnt und mit Ausnahmen gleichzeitig zu einem löchrigen Emmentaler macht, dann gefährdet man das ganze System.