Umsatzwarnung bei AT&S - Aktie rutscht ab

Das Unternehmen habe mit den Ausbauarbeiten in Kulim und am Standort in Leoben derzeit ein "intensives Programm", sagte CEO Andreas Gerstenmayer Mitte November zur APA. Zudem stehe das Medizintechnikgeschäft in Korea auf dem Prüfstand. AT&S will entweder stärker in die Sparte einsteigen oder das Geschäft in die Hände von jemandem geben, der sich intensiver auf den Bereich konzentriert.