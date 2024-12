Steirische Symbolpolitik

Das ist sie also, die erste blau-schwarze steirische Landesregierung. Sie folgt dem „Wählerwillen und der demokratischen Normalität“ – zumindest wenn man FPÖ-Chef Herbert Kickl Glauben schenken will. Im Eilzugstempo haben der künftige Landeshauptmann Mario Kunasek und sein zuletzt reichlich ungelenk agierender Vorgänger Christopher Drexler einen Regierungspakt ausgehandelt, der trotz der am Dienstag viel beschworenen „Augenhöhe“ keinen Zweifel daran lässt, wer künftig in der Grazer Burg das Sagen hat: die FPÖ.