Der Umsturz in der steirischen ÖVP: Wie lief er wirklich ab?

Der 53-Jährige hat mehrere kapitale Fehler gemacht: Erstens, er stellte sich am Wahlabend vor die ihm - noch - Getreuen in der Parteizentrale, schimpfte auf die Bundespolitik und sah sich als "Bauernopfer der Republik", um am Tag darauf wieder kleinlaut zurückzurudern ("Ich war Spitzenkandidat, ich habe verloren....").

Missverständnisse

Zweitens, er hat den Auftrag des Parteivorstandes, Verhandlungen mit dem Wahlsieger FPÖ zu leiten, als Sanktus für seinen Verbleib an der Parteispitze - und in der Landesregierung - missverstanden. Der Wirtschaftsbund stellte Drexler bereits da die Rute ins Fenster und forderte eine personelle Erneuerung.