Blau-Schwarz in der Steiermark "steht in der Auslage"

Beim Eintreten in den Heimatsaal des Volkskundemuseums lässt Mario Kunasek , designierter erster FPÖ-Landeshauptmann in der Steiermark, Dienstagvormittag seiner künftigen Stellvertreterin den Vortritt.

Drexler steht noch im Koalitionspapier

Der Wechsel an der ÖVP-Spitze kam zudem so überraschend, dass in der Präambel des Programms noch Christopher Drexler für die Volkspartei steht. Das 130 Seiten dicke Papier muss also neu gedruckt werden.