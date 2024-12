SPÖ-Lercher schafft es in den Landtag: "Da gab's keine Reibereien"

Auch die SPÖ hatte sich der FPÖ als Juniorpartner in der Regierung angeboten. Kurzzeitig schien es Beobachtern so, als würde die FPÖ mit Mario Kunasek darauf eingehen wollen, der Schwenk zur ÖVP kam plötzlich.

Warum kein Blau-Rot?

Warum das so passiert sei, müsste "die FPÖ erklären", kommentiert Lercher am Montag. "Was da an Gründen behauptet wird, sind Gründe, die erfunden worden sind, damit man der freiheitlichen Basis nicht erklären muss, warum man doch nicht mit uns will." Unter anderem wurde eine Demonstration der sozialistischen Jugend gegen Blau-Rot ins Treffen geführt.