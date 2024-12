Regierungsbildung in Wien: Was man von der deutschen Ampel lernen kann

Als SPD-Kanzler Olaf Scholz am Montag mit der Vertrauensfrage das von einigen sehnsüchtig erwartete Ende der deutschen Ampelkoalition besiegelte, war er in bester Gesellschaft: Er trat in die Fußstapfen von Willy Brandt und Gerhard Schröder – beide SPD-Kanzler hatten denselben Schritt im Bundestag gesetzt, um den Weg für Neuwahlen frei zumachen.

Das erste Dreierbündnis der Bundesrepublik ist an sich selbst zerbrochen – während Österreich an seinem gerade noch werkelt. Da warnen Populisten und der Boulevard laut und gerne vor einer „Austro-Ampel“ – auch wenn die heimischen Parteien weniger dogmatisch und die Kräfteverhältnisse andere sind. Was natürlich nicht heißt, dass Österreich nicht aus dem Misserfolg der deutschen Regierung seine Lehren ziehen könnte.