Schluss mit der Wahlkampfrhetorik

Leider stand das vom Bundespräsidenten herbeigewünschte Rot-Schwarz in der Vergangenheit oft für zähneknirschenden Stillstand und Verdruss, das kann sich Österreich aber nicht mehr leisten. (Man darf übrigens gespannt sein, wie sehr Van der Bellen versuchen wird, die Grünen doch noch in die nächste Regierung zu bugsieren.) Den Koalitionsverhandlern von Rot und Schwarz ist hoffentlich klar, dass weder die bisherige schwarze Gießkannenpolitik noch die roten Arbeitszeitverkürzungsträume vernünftig sind. „Kompromisse finden, aufeinander zugehen, Gräben zuschütten“: Davon sprach ÖVP-Chef Karl Nehammer in seiner Parlamentsrede.