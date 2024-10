Nachdem Bundespräsident Alexander Van der Bellen ihm den Regierungsbildungsauftrag erteilt hat, äußert sich nun Bundeskanzler Karl Nehammer zur Lage.

"Ich nehme diesen Auftrag in aller Redlichkeit und Ernsthaftigkeit an", sagt Nehammer am Nachmittag.

Er stehe für eine Politik der Mitte und wolle das Gemeinsame vor das Trennende stellen.

