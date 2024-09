Nach dem Derby-Skandal: Alle sind schuld und gescheitert

Vergangenen Sonntag verfolgten sie das Derby in Wien-Hütteldorf abermals von der neutralen Tribüne aus und rannten nach Schlusspfiff vor den Leuchtraketen aus dem Austria-Sektor davon. „Warum setzt du mich so einer Gefahr aus“, fragte Viktor seinen Vater danach. „Weil ich damit nicht gerechnet habe“, so die ehrliche Antwort. Der Vater kann dem Sohn einfach nicht plausibel erklären, warum Wiener Derbys so oft ein derartig gefährliches Ende nehmen müssen.

Beispiele wie dieses gibt es zur Genüge, wo fußballbegeisterte Eltern mit ihren fußballbegeisterten Kindern aus Gründen der Sicherheit auf einen Derby-Besuch verzichten, weil man nicht einmal mehr im Familiensektor mit einem Wohlgefühl das Spiel der Spiele in der Hauptstadt verfolgen kann. Gleich ob in Favoriten oder Hütteldorf. Zu erkennen ist auf beiden Seiten auch der immerselbe Reflex mit den einleitenden Worten „Wir verurteilen dies und jenes, aber ...“.