Die Masern als politisches Problem

Woher kommt das? Wie kann es sein, dass in einem Land, das so fantastische Wissenschafter und Nobelpreisträger wie Schrödinger, Wagner-Jauregg, Pauli oder Zeilinger hervorgebracht hat, naturwissenschaftliche Erkenntnisse für offenbar viele so wenig zählen?

Im Zuge der Covid-Pandemie hat sich die Akademie der Wissenschaften dieser so wichtigen Frage angenommen und durchaus beunruhigende Erkenntnisse gewonnen.

Eine ist diese: Wie in der Schweiz und Deutschland sind auch in Österreich die „Fernwirkungen“ der Romantik bis heute messbar. Der „Glaube an die Natur“ und ihre Selektionsmechanismen ist oft größer als das Vertrauen in die Schulmedizin. In Zahlen bedeutet das: Jeder Zehnte ist radikal wissenschaftsskeptisch bzw. wissenschaftsfeindlich.

Er oder sie bezweifelt, dass Wissenschafter unsere Welt erforschen können. Und selbst wenn sie es können sollten, sind die militanten Skeptiker überzeugt, dass die Wissenschaft von den Interessen der Wirtschaft und/oder der Politik gesteuert wird.