Die Macht der Mullahs

Seit 45 Jahren ist der Iran eine islamische Theokratie. Seit 45 Jahren will das Regime in Teheran Israel vernichten, die Nahost-Region mit aller Macht (wie der Unterstützung von Terroristen) destabilisieren und so den Weg für weitere islamische Revolutionen ebnen.

Der Westen wiederum versucht das seit 45 Jahren mit Sanktionen, internationaler Ächtung, politischen Schachzügen und einzelnen militärischen Aktionen zu verhindern.