Dann stoppt die Verhandlungen!

„Karl, wie geht’s?“ Dem Titel des Podcasts von ÖVP-Chef Karl Nehammer folgend sei die Frage wiederholt und an Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger und SPÖ-Chef Andreas Babler gestellt: Wie geht es Ihnen, sehr geehrte Parteichefs? Und Ihnen, deren Wählerschaft, mit den Umständen, die eher Zuständen gleichen?

In Wien bietet sich für Situationen wie diese der Ausdruck "Oida“ an, der auch subsumiert, dass das, was passiert, nicht wahr sein darf. Doch: Es ist wahr, Realität. Es ist an unprofessionellem Verhalten, fehlendem kommunikativen Handwerk wie mangelnder persönlicher Haltung kaum mehr zu unterbieten, was und wie sich das politische Spitzenpersonal derzeit präsentiert!