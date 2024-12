Arbeitslosenquote übersteigt die 7-Prozent-Marke

Die Konjunkturflaute schlägt weiter auf den österreichischen Arbeitsmarkt durch. Ende November waren 383.963 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet, im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht das einem Plus von gut 31.400 Personen bzw. einem Zuwachs von 8,9 Prozent. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,6 Prozentpunkte auf 7,1 Prozent, wie das Arbeits- und Wirtschaftsministerium am Montag mitteilte.

Die aktuelle Arbeitslosenquote von 7,1 Prozent liegt über dem Vorjahreswert von 6,5 Prozent, aber unter dem Niveau von 2019 (7,3 Prozent). Die offenen Stellen sind mit 82.855 Stellen noch relativ hoch. Die unselbstständige Beschäftigung liegt mit 3.957.000 auf dem höchsten je beobachteten Wert für Ende November. Eine Zunahme zeigt sich weiterhin bei den Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmern: Ende November befanden sich 2.750 Personen mehr in Aus- oder Weiterbildungen des AMS als im Vorjahr.