Neuer Podcast soll Karl Nehammer "nah und persönlich" zeigen

Unter dem Titel "Karl, wie geht's?" ist am Sonntag ein neuer ÖVP-Podcast erscheinen, der Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) "nah und persönlich" zeigen soll. Dabei räumt Nehammer in der rund einstündigen ersten Folge selbst ein, dass sein Privatleben so manchem "wurscht" sein möge. Ein Problem sei aber, dass er im persönlichen Umgang viel besser ankomme als über die Medien. Sein Ziel sei so zu kommunizieren, dass sich die Menschen denken, "der ist eigentlich ganz okay".