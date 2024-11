"D-Day": FDP hatte Strategiepapier für Ampel-Aus vorbereitet

In dem Papier wird der Ausstieg "zu Beginn der KW 45" überlegt, die Kalenderwoche 45 begann am 4. November. Am 7. November kam es zum Koalitionsbruch. Dagegen habe laut Papier zwar der "ungewisse Ausgang der US-Wahl" gesprochen, schlussendlich hinderte diese Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nicht daran, FDP-Vizekanzler Christian Lindner als Finanzminister zu entlassen.

Die FDP nennt das Dokument ein "Arbeitspapier", das vom Bundesgeschäftsführer der Partei zum ersten Mal am 24. Oktober erstellt worden sei, veröffentlicht wurde nun die letzte Version vom 5. November. Bereits nach dem Koalitionsbruch hat es Medienberichten gegeben, unter anderem in der Zeit und der Süddeutschen Zeitung, dass die FDP konkrete Vorbereitungen für den Ausstieg aus der Koalition mit SPD und Grünen getroffen hätte. Die FDP hatte diese Berichte nicht dementiert, aber betont, dass letztlich Kanzler Scholz mit der Entlassung Lindners den Bruch der Koalition herbeigeführt habe.

Auch eine der prominentesten FDP-Politikerinnen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, versuchte, sich zu distanzieren. "Jetzt ist ausschließlich Selbstkritik und Aufarbeitung gefragt", sagte sie der Nachrichtenagentur dpa. "Die Wortwahl ist der Sache nicht dienlich, eine Verschriftlichung mit dieser Tonalität nicht nachvollziehbar." Dass man sich aber in einer Situation, wie man sie in der Regierung gehabt habe, mit Ausstiegsszenarien auseinandersetze, sei folgerichtig gewesen, nicht nur für die FDP. Bei dem entsprechenden Treffen sei sie aber nicht dabei gewesen.

Kritik gibt es auch am Begriff "D-Day". In einem Interview mit RTL/ntv hatte Generalsekretär Djir-Sarai am 18. November noch bestritten, dass es ein Papier mit dem Titel existiere. Aus dem Englischen kann D-Day mit "Tag X" übersetzt werden, gemeint ist damit "Tag der Entscheidung". Im Deutschen wird der englische Begriff aber vor allem im Zusammenhang mit der Landung der Alliierten in der Normandie zur Befreiung Europas vom Nationalsozialismus benutzt.