Traut euch doch: Was die türkis-rot-pinke Regierung jetzt schaffen muss

„Wegen Personalproblemen vorübergehend geschlossen“ liest man auf so mancher Wirtshaustür. Das ist paradox, denn zeitgleich steigen die Arbeitslosenzahlen wegen der Krise in Industrie und Handel. Die Hiobsbotschaften häufen sich: Agrana schließt die Zuckerfabrik in Leopoldsdorf, Semperit rechnet mit Ergebniseinbruch, Panasonic schließt sein Werk in Enns, AT & S schreibt Verluste. Und jetzt werden auch noch verrückte US-Zölle die Lage verschärfen.