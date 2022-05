"Aktion scharf" gegen Schlepper: 40.000 Personen wurden kontrolliert

2021 sind in Ă–sterreich 441 Schlepper aufgegriffen worden (2020: 311), in diesem Jahr bereits 182. Das berichteten Innenminister Gerhard Karner (Ă–VP) und Franz Ruf, Generaldirektor fĂĽr die Ă–ffentliche Sicherheit, am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien.