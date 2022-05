"Aktion scharf": Kampf gegen die Schleppermafia wird immer gefährlicher

Mehr als 40 Beamte warten in einem gesicherten Bereich darauf, die Insassen und die Ladung zu kontrollieren. In dem meisten Fällen geht es ganz schnell, die Polizisten verlangen nach dem Führerschein und werfen einen Blick in das Fahrzeug.

Drohnen im Einsatz

"Wir sind auf dem Weg in die Schweiz", erzählt ein Bulgare, der in Schlapfen und kurzer Hose die Hecktüre seines Kleinbusses öffnet. "Wir wollen umziehen", erklärt er einer Polizistin. Ganz in der Nähe hört man das Surren einer Drohne, die Augen der Exekutive sind mittlerweile auch am Himmel.