Dior & Ferrari: Der Schlepper-Boss und sein Luxusleben

Feudaler Lebensstil

Wie die Observationen der Ermittler zeigten, führten er und seine treuesten Gefährten in der hierarchisch strukturierten Organisation ein sehr feudales Leben. An einer seiner Adressen in Rumänien standen die teuersten BMW, Audi und Mercedes in der Garage. Statt mit maroden Schlepperfahrzeugen reisten die Drahtzieher mit Porsche, Ferrari und anderen Luxusboliden.