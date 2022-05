Schlepperorganisation zerschlagen: 92 Festnahmen in Österreich

Die weiteren Ermittlungen führten die Kriminalisten zu einem weiteren hochrangigen Mitglied der Organisation mit Wohnsitz in Wien, der Mann wurde unter Observation gestellt. Dabei stießen die Ermittler auch auf eine Auto-Werkstätte in Biedermannsdorf, die für den Umbau der Schlepperfahrzeuge verantwortlich war. Am 25. Jänner wurde der Mann von Zielfahndern in Wien festgenommen. Außerdem konnte eine Unterkunft für Lenker von Schlepperfahrzeugen in Wien-Penzing identifiziert und im Zuge einer Hausdurchsuchung zehn Lenker von Schlepperfahrzeugen festgenommen werden. 17 Schlepperfahrzeuge wurden sichergestellt.