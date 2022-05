Schlepper: "Logistikbetriebe" für Menschen, Waffen und Drogen

Allerdings kann auch gerade der Preis für Waffen oder Drogen besser sein, weil die Opiumernte in Afghanistan eingefahren worden ist. Dann werden diese Substanzen statt den Flüchtlingen transportiert, mitunter wird das Schmuggelgut auch gemischt. Bei einer Großaktion gegen Schlepper vor zwei Jahren wurden beispielsweise in der EU und am Balkan nicht nur 166 Personen in Zusammenhang mit Schlepperei festgenommen, sondern auch 47 Kilo Drogen und 51 Waffen sichergestellt.

Mehr Haschisch wegen Corona?

Während legale Transporteure wie etwa Fluglinien oder Busunternehmen durch Corona massive Verluste erlitten und ihre Flotten reduzieren mussten, wurden die Illegalen Kapazitäten von den Kriminellen einfach anderweitig benutzt. Es ist wohl kein Zufall, dass in Österreich im Vorjahr eine Rekordmenge an Haschisch sichergestellt worden ist.