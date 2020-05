Durch Geisterspiele verliert der Fußball seinen Reiz

Können Sie sich noch an die Vuvuzelas erinnern? Das waren diese schrillen, nervtötenden Trompeten, die bei der Fußball-WM 2010 in Südafrika in aller Munde waren und von der FIFA gleich verboten wurden. Durch die Stadien drang damals ein penetranter Lärm, als würden sich auf den Tribünen herdenweise hysterische Babyelefanten tummeln – um es im Corona-Sprech zu sagen.

Im Zeitalter der Geisterspiele wären viele Fans wohl schon glücklich, wenn sie aus einem Stadion auch nur ein „Töröö“ vernehmen könnten. Was ist schon ein lästiges Tröten im Ohr gegen eine Atmosphäre, die gänzlich ohne die vertrauten Nebengeräusche eines Fußballspiels auskommen muss? Die TV-Übertragung des 26. Spieltags der Deutschen Bundesliga zeigte schmerzhaft, wie nebensächlich die wichtigste Nebensache der Welt doch plötzlich wirkt, wenn der Klangteppich des Stadions eingerollt ist und nur das Geschrei der Spieler zu hören ist.