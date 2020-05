Haaland-Spuk im Geister-Derby: Dortmund watscht Schalke ab

An Geisterspiele wird man sich in Fußball-Europa in den kommenden Monaten gewöhnen müssen. Es geht um Millionen aus TV-Verträgen, um die Liquidität der Vereine zu sichern, es geht um eine Plattform, um Sponsoren ins richtige Bild zu rücken. The show must go on. Und dennoch werden die Fans hoffen, dass dieser Spuk bald vorbei ist.