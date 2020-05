Pressestimmen: "Die Bundesliga erweckt den Fußball zum Leben"

SCHWEIZ

Sonntagszeitung: „Die Schreie der Trainer und Spieler prallen an den Tribünen ab. Es hallt durch die Stadien, als ob in Höhlen gespielt würde. (...) Wie war's an diesem Geisterspiel-Premierentag? Schon sonderbar immer wieder. Dortmund stürmt aufs Schalker Tor - im Stadion bleibt's still. Freiburgs vermeintliches 2:1 gegen Leipzig Sekunden vor Schluss wird vom Videoschiedsrichter aberkannt - null Aufregung. Vergebene Großchance? Irgendwie auch nicht so schlimm wie sonst. Ist das der Fußball, den die Welt sich wünscht? Nicht unbedingt. Doch besser als nichts ist es. Im Moment zumindest. Wie es in drei, vier Wochen aussieht, ist eine andere Frage.“

DÄNEMARK

BT: „Protokolle, Regeln, Abstandsvorgaben und Infektionsrisiko. Zum Teufel damit.“

„Politiken“: „Dies war ein Tag, auf den viele Fußballfans nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa sehnsüchtig gewartet haben.“

NORWEGEN

Aftenposten: „Obwohl das Spiel am Samstag ohne Zuschauer ausgetragen wurde, werden viele es dennoch als eine Art Sieg an sich betrachten.“

SCHWEDEN

Dagens Nyheter: „Es ist besser als nichts, aber es ist nicht gut.“