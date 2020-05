Die Bayern wollen "für Abwechslung in den Wohnzimmern sorgen"

David Alaba und der FC Bayern kehren am heutigen Sonntag aus der Corona-Pause in die Bundesliga zurück. Das Abschlusstraining für die Partie (18 Uhr Sky) gegen Union Berlin ( Christopher Trimmel) fand unter strenger Geheimhaltung am Bayern-Campus statt. Zum Abschluss gab es auch einige Torabschlüsse für den wieder fitten Robert Lewandowski. Zuvor sah das Trainingsprogramm unter anderem Spiel- und Taktikformen vor.

„Wenn ich sehe, welche Gefühle und Emotionen wir in den letzten Tagen selbst in einem Trainingsspiel entwickeln, so zeigt dies unsere Gier nach regelmäßigen Wettkämpfen“, sagte Offensivspieler Thomas Müller. Der Bundesliga-Neustart werde „hoffentlich wieder Abwechslung in unsere Wohnzimmer bringen und für erfreulichere Gesprächsthemen unter den Menschen sorgen“.