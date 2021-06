„Keine Angst“

Wie kann es sein, dass noch kein Kabarettist ein Programm namens „Ernst“ auf den Markt gebracht hat? Eine launige Strasseriade, die nur aus Originalzitaten besteht? Immerhin ließ der ehemalige Innenminister (war er, kein Scherz) via Facebook verlautbaren: „Vor mehr als zwei Jahren wurde ich ausgelacht und an den Pranger gestellt, weil ich genau das, was jetzt durch Snowden nach und nach ans Tageslicht kommt, festgemacht habe.“ Ewig schade um das Grieskirchener Mastermind.

Und so müssen andere politische Köpfe den Laden Österreich schupfen. Z. B. Michael Spindelegger, der sich wegen der Prism-Affäre US-Botschafter Eacho zum Rapport ins Außenamt bestellte. Ohne Rücksicht darauf, dass der gute Mann gerade die letzten Arbeitstage seiner Wiener Amtszeit abdiente. Egal, der Vizekanzler forderte klare Worte statt „schnoddrige Antworten“. Wie genau sich das Wad’ln-Virerichten des Obama-Dieners abspielte, ging aber im Trubel um Snowdens vermeintliche Landung in Schwechat unter.

Zitate der Woche