Großer Sport und kleiner Grenzverkehr

Als Matthias Mayer mit Nummer 13 zum Sieg raste, fehlte mit Werner Kogler der (in diesem Jahrtausend bereits) 13. politische Obersportler der Alpenrepublik. Was den neuen Sportminister nicht unbedingt Sympathien kosten muss, wenn er sich konträr zur Tradition von Vorgängern vom winterlichen Jahrmarkt der Eitelkeiten fernhält. Zudem gab es in Kitz ohnehin genug Gründe, um das alpine Spektakel durch die rot-weiß-rosa Ski-Brille zu sehen.

A) konnte erstmals in dieser Saison nach einer Weltcup-Abfahrt die österreichische Hymne gespielt werden. B) wurde im Nationencup der Rückstand gegenüber der Schweiz so sehr verringert, dass ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel wieder realistisch hoffen darf, dass in dessen 30-jähriger Erfolgsära die Nummer-1-Position doch nicht erstmals eingebüßt wird. Und C) ist nach dem Ausfall von Kitz-Vorjahressieger Dominik Paris (Kreuzbandriss beim Training in Kirchberg) erstmals in dieser Saison bei einem Weltcup-Speedspektakel die Unfallserie gerissen.