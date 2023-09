Es gibt noch viel zu wenig „Plagiatsjägerei“

„Herr Weber gibt in seinem Gutachten nicht das Literaturverzeichnis des Kandidaten bekannt […].“ Nun, das kann Herr Schellmann ja selber einsehen, und das hätte er vor dem Verfassen seines Kommentars auch tun müssen. Mir liegt es vor, und ich wiederhole: Die abgekupferte Literatur wird dort nicht angeführt. Schellmann weiter: „[…] samt den Schaubildern, die sicher keine originären Schöpfungen der Autoren waren, weil zu dem Thema Hunderte Publikationen in den USA auch ins deutsche Schrifttum eingingen.“ Natürlich gibt es diese Schaubilder x-fach, aber das ist ja gerade der Punkt: Im Detail gibt es sie so nur in den plagiierten Quellen. Schellmann ist hier einfach nur oberflächlich und weiß offenbar selbst gar nicht, wie man ein Plagiat erkennt.

„Wenn im Literaturverzeichnis die einschlägigen Werke mit Schaubildern angeführt waren, dann hat der Kandidat damaliger Praxis (2001) auf den FHs entsprochen.“ Die FH Wien müsste sich nun eigentlich rasch von ihrem Lektor distanzieren, denn er schreibt nichts anderes, als dass schamloses seitenweises Plagiieren aus dem Internet vor 22 Jahren der Praxis der Fachhochschulen entsprochen habe.

Es wäre interessant, die 70 Masterarbeiten einzusehen, die Herr Schellmann laut eigener Angabe erstbegutachtet hat. Vielleicht schickt er sie mir im Sinne der wissenschaftlichen Redlichkeit zur Überprüfung ex post. Ich wage die Hypothese, dass ich vieles entdecken würde.

Die Fachhochschulen in Österreich wollen Doktoratsstudien anbieten. Herr Schellmann katapultiert die FHs mit seiner Argumentation um 20 Jahre zurück.

Stefan Weber ist an der Uni Wien habilitierter Kommunikationswissenschaftler und Plagiatsgutachter.

