Plagiate: Wer ist hier Jäger und wer Gejagter?

Weber ist letzthin unter Beschuss geraten, nachdem er zu Abschlussarbeiten einiger gesellschaftlich besonders exponierter Persönlichkeiten Kritik geäußert hat. Wenn ihm ziellose Menschenhatz vorgeworfen wird, dann wird übersehen oder verschwiegen, dass seine – vielfach bekundete – Intention eine ganz andere war und ist: Nämlich die Sicherstellung von GWP auch in Österreich. Er hat umfassende Ausbildungsangebote erstellt. Diese wurden approbiert und plötzlich abgesetzt – unmittelbar im Gefolge von kritischen Äußerungen betreffend die Abschlussarbeiten von einflussreichen Persönlichkeiten. Wer ist hier Jäger und wer Gejagter?

Letztlich wird man sich aber auch in Österreich diesen Herausforderungen stellen müssen: Habilitationen unter Verstoß gegen die GWP, großflächige Nichtabhaltung von Diplomandenseminaren (soweit überhaupt vorgesehen), Approbierung von Diplomarbeiten mit unendlich vielen Rechtschreib- und Ausdrucksfehlern, inhaltlich wahrer Unfug, schamlose „gutgläubige Übernahmen“ aus anderen Arbeiten, Dissertationen, die zu wesentlichen Teilen aus Kopien aus dem Netz bestehen: All dies ohne Konsequenzen in Österreich – das geht einfach nicht!

