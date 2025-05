Zig Millionen für den Song Contest? Doch, das lohnt sich

In wenigen Tagen wird der ORF sein Anforderungsprofil zum ESC verschicken. Darin ist zu lesen, welche Voraussetzungen ein Veranstaltungsort für den Eurovision Song Contest 2026 in Österreich erfüllen muss. Neu ist das Prozedere nicht Neu ist das Prozedere nicht: 2014 hatte Conchita Wurst den ESC zum zweiten Mal in seiner Geschichte nach Österreich gebracht. Nach langem Hin und Her fiel Ende des damaligen Sommers die Entscheidung: Wien würde den Song Contest austragen. „Building Bridges“ lautete der Titel der Veranstaltung. Die Brücken stehen zum Teil heute noch: Gleichgeschlechtliche Ampelpärchen zeugen vom damaligen Spirit der Weltoffenheit und Toleranz. Simple Times, rückblickend.