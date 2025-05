Eurovision Song Contest: Millionenpublikum sah JJs Sieg im ORF

Ein Millionenpublikum hat am Samstagabend den triumphalen Auftritt von Johannes Pietsch alias JJ beim 69. Eurovision Song Contest (ESC) verfolgt. Bis zu 1,3 Mio. Zuseherinnen und Zuseher sahen kurz vor 22.00 Uhr in ORF 1, wie der 24-jährige Countertenor "Wasted Love" zum Besten gab. Dass JJ damit auch gewinnen sollte, bekamen nach Mitternacht noch durchschnittlich 787.000 Menschen vor den Geräten mit.

Der Marktanteil für ORF 1 betrug bei den Auftritten 46 Prozent und stieg bei der Punktevergabe auf 63 Prozent an, teilte der Sender in einer Aussendung mit. Das Voting selbst erzielte einen Marktanteil von 52 Prozent. Song Contest beim jungen Publikum gefragt In der jungen Zielgruppen der 12- bis 29-Jährigen erreichte die Präsentation der Songs sogar 70 Prozent Marktanteil. Beim Voting lag der Wert bei 72 Prozent, bei der Entscheidung gar bei 82 Prozent. Über den ganzen Abend erreichte der gestrige ESC in der jungen Zielgruppe einen Marktanteil von 68 Prozent. I

Insgesamt verfolgten 2,631 Mio. Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis) den ESC-Finalabend in ORF 1. Das Interesse war heuer ähnlich hoch wie im Vorjahr, als Kaleen für Österreich mit ihrem Song "We Will Rave" nur auf dem vorletzten Platz landete. 1,1 Mio. Zuschauer sahen im Vorjahr ihren Auftritt.

Pressekonferenz und Live-Talk Und schon Sonntagnachmittag bzw. -abend geht der Trubel für JJ weiter: Nach seiner Rückkehr nach Wien wird er im Rahmen einer von Alexandra Maritza Wachter moderierten Pressekonferenz zu erleben sein, die ab 18.30 Uhr live auf ORF 1 sowie ORF ON übertragen wird. Um 20.15 Uhr folgt dann ein Live-Talk mit ESC-Experte Andi Knoll, wobei neben JJ auch die Song-Contest-erprobten Conchita Wurst, Teya und Cesár Sampson das Finale in Basel Revue passieren lassen. Um 21.10 Uhr folgt die Doku "Mein Traum wird wahr - JJ beim ESC 2025". JJs Ankunft am Flughafen Schwechat erwischt man wiederum, wenn man die "ZiB 17" um 17.00 Uhr aufdreht.

Starke Quoten auch in Deutschland Auch in Deutschland sorgte das ESC-Finale für hohe Einschaltquoten. Insgesamt schauten in der ARD und im Spartensender One 9,13 Millionen Menschen Samstagabend zu, als das österreichische Duo Abor & Tynna ihren Song "Ballern" für Deutschland zum Besten gaben. Mit 47 Prozent Marktanteil lag der höchste Wert seit elf Jahren vor, wie die ARD am Sonntag mitteilte. Bei den jungen Fernsehzuschauern der 14- bis 29-Jährigen sei mit einem Marktanteil von fast 80 Prozent gar ein neuer Quotenrekord aufgestellt worden. Laut ARD gab es neben den insgesamt rund neun Millionen Fernsehzuschauern auch noch 2,17 Millionen Streams der Show in den Onlineangeboten der ARD.