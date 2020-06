Europa - die digitale Weltohnmacht

Letztlich geht es um nichts anderes als die technologische und wirtschaftliche Weltführerschaft: Die Macht, der Reichtum und die Wirtschaftskraft von Staaten liegen nicht nicht mehr in Bodenschätzen, Land oder Industriebetrieben. Sie liegen in den Köpfen, Computern und Daten unserer Gesellschaften.

Die erste Runde dieser Entwicklung hat Europa kolossal verschlafen. Da bringen uns auch alle famos ausgearbeiteten Strategie-Papiere („Shaping Europe’s Digital Future“) der EU-Kommission nicht voran. Konkrete Vorschläge stehen noch aus, während die EU-Wirtschaftsminister – so wie heute – abnicken und zustimmen, dass die Digitalisierung in der EU in allen Bereichen unbedingt vorangetrieben werden muss.

So wahr – aber besser, es wäre schon gestern geschehen.